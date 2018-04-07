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«Даллас» Радулова на выезде уступил «Анахайму»
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«Даллас» Радулова на выезде уступил «Анахайму» 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: news--site.com
«Анахайм Дакс» на своем льду одержали победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Якоб Сильверберг, Рикард Ракелль, Дерек Грант, Джош Мэнсон и Эндрю Кольяно.
У гостей авторами голов стали Марк Мето, Радек Факса и Джейми Бенн.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Анахайм Дакс" (Анахайм) — «Даллас Старз» (Даллас) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
1:0 — Сильверберг (Мэнсон, Кольяно) — 02:28,
2:0 — Ракелль (Гецлаф, Хенрик) — 06:33 (5x4),
2:1 — Мето (А. Радулов, Бенн) — 11:13,
3:1 — Грант (Сильверберг, Линдхольм) — 19:40,
4:1 — Мэнсон (Гецлаф, Перри) — 24:36,
4:2 — Факса (Пэтерин, Питлик) — 27:49,
4:3 — Бенн (Клингберг) — 42:52,
5:3 — Кольяно (Сильверберг, Кеслер) — 54:35
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