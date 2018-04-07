Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения

В Национальной хоккейной лиге близок к завершению регулярный чемпионат. Команды играют одни из последних матчей. «Анахайм Дакс» на домашнем льду одержал победу над «Даллас Старз». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Ранее «Анахайм» вышел в плей-офф, а «Даллас» лишился шансов побороться за Кубок Стэнли.

В других матчах дня «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Оттава Сенаторз» со счетом 4:0, «Сент-Луис Блюз» в гостях был сильнее «Чикаго Блэкхокс» — 4:1.