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Андрей Свечников завершил сезон в OHL и может принять участие в ЮЧМ
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Андрей Свечников завершил сезон в OHL и может принять участие в ЮЧМ 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бэрри Кольтс» потерпел поражение от «Кингстон Фронтенакс» (1:2) в шестом матче второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Кингстона».
Таким образом, нападающий «Бэрри» Андрей Свечников завершил своё выступление плей-офф. Таким образом, хоккеист может присоединиться к сборной России и принять участие в юниорском чемпионате мира 2018 года в Челябинске и Магнитогорске.
18-летний Свечников в 8 матчах плей-офф забросил 5 шайб и сделал 6 результативных передач при показателе полезности «-1» и 10 штрафных минутах. В 44 матчах регулярного сезона на его счету 72 (40+32) очка.
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