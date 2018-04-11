OHL: Андрей Свечников набрал 2 очка в матче плей-офф и стал ближе к ЮЧМ-2018

Форвард «Бэрри Колтс» Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф юниорской лиги Онтарио с «Кингстон Фронтенакс» (2:4, 2-2).

18-летний российский форвард в нынешнем плей-офф набрал 11 (5+6) очков в 6 матчах, при этом завершив первый из них без баллов.

Клуб Свечникова потерпел второе поражение подряд и находится в двух неудачах от завершения сезона. В том случае, если «Бэрри» вылетит из плей-офф, то у одного из фаворитов драфта НХЛ-2018 появится возможность выступить на ЮЧМ в Челябинске и Магнитогорске.