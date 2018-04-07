Хороший хоккей и немного свинки: матчи Кубка Гагарина глазами болельщика

Для начала вспомню одно известное детское кино.

"Внимание! Ввиду того, что вся команда «Зубило» внезапно заболела корью, судейская коллегия приняла решение отменить матч «Зубило» — «Шайба» вплоть до выздоровления команды «Зубило».

Эту фразу в фильме «Старик Хоттабыч» произнес диктор на футбольном матче после того, как на ход игры сильно повлиял восточный волшебник — любимец советской детворы. Подобных случаев в жизни я не знал. Но вот на этой неделе произошло нечто подобное и в нашем хоккее.

Журналистская и болельщицкая молва разносит слухи о том, что игроки заболели свинкой. Руководство клуба факт болезни не опровергает, но просит эту болезнь свинкой не называть.

Остается догадываться, как и при каких обстоятельствах этой в большинстве случаев «детской» болезнью заразились профессиональные хоккеисты. Но очень приятно осознавать, что «недуг под условным названием „свинка“ не повлиял на настрой ЦСКА: команда на равных сражается со СКА — прошлогодними обладателями трофея.

Из первых четырех матчей этой серии я лично посетил три: с трибун заметно, что команда из Санкт-Петербурга превосходит москвичей в сыгранности. Как только московские армейцы по неосторожности теряют шайбу, это сразу же приводит к опасному моменту возле их ворот, а иногда — к пропущенной шайбе. В матчах этой серии такие шайбы забрасывали „питерцы“ разных национальностей: россиянин Никита Гусев , финн Ярно Коскиранта, швед Патрик Херсли , норвежец Торесен, тоже Патрик.

Чем отвечает ЦСКА? Атлетизмом и скоростью. В третьем матче все-таки чувствовалось, что из-за условной „свинки“ взвинчивать темп несколько раз за игру у армейцев не получается. Но в третьем периоде четвертой игры армейцам это удалось на славу. После одной из быстрых атак шайбу дальним ударом забросил бронзовый призер Олимпиады в составе сборной Канады Мэтт Робинсон , а затем свое слово сказал хоккеист, которого МОК по таинственным причинам на Олимпиаду не пригласил. Это Валерий Ничушкин , который запутал троих игроков СКА, вышел к воротам, со второго раза обратной стороной клюшки протолкнул шайбу в ворота финна Мико Коскинена. Именно благодаря этой шайбе ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед.

Смотреть такой хоккей — одно удовольствие. Быстрые комбинации, силовые приемы, заряженность на борьбу, эмоции через край, особенно после борьбы во вратарской площади. Хоккей в исполнении СКА и ЦСКА достоин лучших образцов заокеанской Национальной хоккейной лиги, в которой собраны лучшие игроки мира.

Одно обидно: из-за того, что эти команды представляют Западную конференцию, они не могут сыграть между собой в финале. На „Востоке“ же все чуть менее ярко. Уже после трех матчей казанский „Ак Барс“ переигрывал челябинский „Трактор“ со счетом 3:0. Сбалансированность состава казанцев в этом случае все-таки берет верх. Даже немного жалко челябинцев и их симпатичного по игре вратаря чеха Павла Францоуза.

Но все-таки в играх на выбывание этого сезона видны главные козыри команд: сыгранный состав и наличие высококлассных игроков. Хотелось бы, чтобы со временем такого же прогресса по игре достигли бы и другие команды КХЛ, чтобы составы были у всех как можно более ровные. Тогда и игры станут интереснее, и ни одна „свинка“ не помешает.