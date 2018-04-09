СМИ: Капризов пропустил шестой матч серии со СКА из-за свинки 

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов пропустил шестой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина с санкт-петербургским СКА из-за свинки.
Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
Первыми в составе армейцев свинкой заболели Константин Окулов и Андрей Светлаков, которые были отправлены в фарм-клуб ЦСКА «Звезда». Этой же болезнью переболели и Максим Шалунов с Сергеем Шумаковым.
Ранее нападающий ЦСКА Михаил Григоренко раскрыл секрет победы над санкт-петербургским СКА в финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).