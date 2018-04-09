СМИ: Капризов пропустил шестой матч серии со СКА из-за свинки 

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СКА проиграл финал Западной конференции ЦСКА и сложил полномочия чемпиона КХЛ

Ковальчук следующие два-три года проведёт в НХЛ

Хоккеист Тарасенко получил травму в матче НХЛ и может пропустить ЧМ-2018