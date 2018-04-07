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Тренер сборной Швеции Гренборг может возглавить команду НХЛ
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Тренер сборной Швеции Гренборг может возглавить команду НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг может возглавить команду Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Sportsnet, сразу несколько клубов заинтересованы в приглашении 49-летнего специалиста, побеждавшего на чемпионате мира 2017 года.
"В своей карьере я тренировал клубы и сборные, но НХЛ остается для меня нереализованной.
Мне доводилось работать с одними из лучших в мире игроков, но сейчас мне бы хотелось проверить свои идеи в лучшей лиге мира", — прокомментировал Гренборг.
В НХЛ не было тренеров из Европы с 2001 года.
Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на шестое место среди всех россиян в НХЛ по передачам.
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