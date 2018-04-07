Тренер сборной Швеции Гренборг может возглавить команду НХЛ 

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг может возглавить команду Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Sportsnet, сразу несколько клубов заинтересованы в приглашении 49-летнего специалиста, побеждавшего на чемпионате мира 2017 года.
"В своей карьере я тренировал клубы и сборные, но НХЛ остается для меня нереализованной.
Мне доводилось работать с одними из лучших в мире игроков, но сейчас мне бы хотелось проверить свои идеи в лучшей лиге мира", — прокомментировал Гренборг.
В НХЛ не было тренеров из Европы с 2001 года.
Ранее сообщалось, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на шестое место среди всех россиян в НХЛ по передачам.