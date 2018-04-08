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Определены все участники Кубка Стэнли-2017/18
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Стали известны все участники Кубка Стэнли-2017/18 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
"Колорадо Эвеланш" дома одержал победу над "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.
Таким образом, "Колорадо" стал последним участником плей-офф, обойдя в турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис".
Полный список участником плей-офф Запада выглядит следующим образом:
"Нэшвилл Предаторз", "Вегас Голден Найтс", "Виннипег Джетс", "Анахайм Дакс", "Миннесота Уайлд", "Сан-Хосе Шаркс", "Лос-Анджелес Кингз".
В плей-офф Восточной конференции пробились:
"Тампа-Бэй Лайтнинг", "Бостон Брюинз", "Вашингтон Кэпиталз", "Торонто Мэйпл Лифс", "Питтсбург Пингвинз", "Коламбус Блю Джекетс", "Нью-Джерси Дэвилз", "Филадельфия Флайерз".
На данный момент известны четыре пары, которые встретятся друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли: "Вашингтон" — "Коламбус", "Питтсбург" — "Филадельфия", "Виннипег" — "Миннесота" и "Колорадо" — "Нэшвилл".
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Нападающий СКА Торесен рассказал о предстоящем матче против ЦСКА Кучеров впервые в карьере набрал сто очков в регулярном первенстве НХЛ "Колорадо" победил "Сент-Луис" и стал последним участником плей-офф
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