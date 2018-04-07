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Травма Павла Падакина во встрече с Германией оказалась несерьёзной
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Травма Павла Падакина во встрече с Германией оказалась несерьёзной 

Чемпионат.com 17 минут назад
Нападающий олимпийской сборной России Павел Падакин рассказал в своём «твиттере», что повреждение плеча, которое он получил во встрече с командой Германии (3:4 ОТ), оказалось несерьёзным, и поблагодарил всех за поддержку.
Сразу после встречи главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ посетовал, что существовал риск потери Падакина на длительный срок.
В нынешнем сезоне в КХЛ нападающий выступал за хоккейный клуб «Сочи». В 53 матчах регулярного чемпионата он отметился 31 (9+22) результативным баллом. В плей-офф Павел сыграть пять встреч и записал на свой счёт одну голевую передачу.
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