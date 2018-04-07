«Сын не чувствует ног»: хоккейный ужас продолжается

Юниорская хоккейная команда попала в автокатастрофу и потеряла капитана

Хоккеисты молодежной команды «Гумбольдт Бронкос» попали в автокатастрофу по дороге на матч. 14 человек погибло, включая главного тренера и 20-летнего капитана. Родители игроков собираются в церкви города, куда направлялась команда, в ожидании известий о судьбе своих детей. На хоккейной арене «Бронкос» уже начали возлагать цветы.

Юниорская хоккейная команда «Бронкос» из небольшого канадского городка Гумбольдт попала в страшную автокатастрофу: по пути на матч автобус с юными игроками столкнулся с грузовиком.

Президент команды «Нипавин Хоукс», на матч с которой направлялись «Бронкос», Даррен Уопп уточнил, что грузовик врезался в боковую часть автобуса с хоккеистами.

«Это ужасное происшествие, Боже мой. Все очень, очень плохо. Игроки и тренерский штаб моей команды сейчас находятся в церкви и просто надеются услышать хоть какие-то хорошие новости, — поведал Уопп. — Я получил уже около 50 звонков с вопросами о том, что я собираюсь делать. Здесь находятся родители, тети и дяди, которые ждут известий о судьбе своих детей. Это ужасно».

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн уже выразил свои соболезнования.

«Наши мысли сегодня с игроками, их семьями, тренерами, менеджментом команды «Бронкос» и всеми представителями нашего хоккейного сообщества, кого затронула произошедшая трагедия.

Национальная хоккейная лига скорбит о безвременно ушедших и готова предложить помощь тем, кто пострадал по пути на матч, кто хотел быть частью нашей любимой игры».

Спустя 14 часов после трагедии жители Канады пожертвовали уже более 419 тыс. канадских долларов ($328 тыс.) на помощь пострадавшим игрокам и семьям погибших.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 апреля, в 17:00 по местному времени (02:00 мск) в 300 км от Реджайны — столицы провинции Саскачеван и второго по численности населения города в этом регионе. Ближайшим населенным пунктом оказался крохотный Тисдейл, населенный 3 тыс. человек. По информации Globe and Mail,

на место происшествия было направлено несколько самолетов санитарной авиации, а пострадавших пришлось развозить по различным больницам провинции.

Утром в субботу полицейские, выехавшие на место происшествия, официально объявили о 14 погибших. Позднее стало известно, что в это число попал и главный тренер команды Дарси Хоган. Информацию подтвердила его родная сестра. 41-летний специалист оставил жену и двоих сыновей.

Также скончался 20-летний капитан команды Логан Шац, о чем сообщил его отец Келли.

«Мой сын играл за «Бронкос» четыре года и два с половиной из них был капитаном. Пережить такое очень сложно. У меня есть еще четверо детей, и сейчас все они рядом со мной», — рассказал отец погибшего в комментарии The Canadian Press.

Derek Grayson and Nick bonding and healing in hospital pic.twitter.com/DzesIoT27B— R J patter (@rjpatter) 7 апреля 2018 г. Всего в автобусе находилось 29 человек, включая водителя. Полиция сообщила, что 15 из них с травмами разной степени тяжести находятся в больницах, причем трое — в критическом состоянии.

Президент клуба «Бронкос» Кевин Гарингер с трудом поделился своими мыслями о произошедшем:

«Это один из тяжелейших дней в моей жизни. Очень много смертей… все наше сообществе в шоке, мы пытаемся пережить боль утраты.

Мы пройдем сквозь это испытание, поддерживая друг друга».

Гарингер также оставил запись, посвященную инциденту, в своем твиттере:

«Никакие слова не выразят горечь нашей потери. Немыслимая трагедия случилась с игроками клуба и тренерским штабом. Наши самые глубокие и сердечные соболезнования их семьям и всему сообществу «Бронкос».

No words can express our loss as a result of the unthinkable tragedy involving our @HumboldtBroncos players and staff. Our deepest heartfelt sympathies to our families and our entire Bronco community. — Kevin C. Garinger (@KevinGaringer) 7 апреля 2018 г.

В беседе с журналистами Гарингер сообщил, что один из находившихся в автобусе игроков какое-то время проживал в его доме, и он до сих пор не в курсе судьбы этого хоккеиста, — полиция не разглашает информацию о личности погибших и раненых.

По словам президента «Бронкос», мучимые неизвестностью родители игроков съезжаются к месту происшествия со всей Западной Канады:хоккеисты команды были собраны из разных городов двух провинций — Саскачевана и Альберты.

Мать одного из игроков Мишель Страшницки сообщила, что ей удалось связаться с сыном по телефону и выяснить, что его отвезли в больницу Саскатуна — крупнейшего города провинции Саскачеван.

«Мы нормально разговаривали с Райаном, но он сказал, что не чувствует свои нижние конечности, так что я не знаю, что вообще происходит.

Я просто теряю самообладание. Я так переживаю из-за всех мальчишек команды, что схожу с ума», — призналась женщина, добавив, что в ближайшее время выезжает в больницу (сама она проживает в городе Эйрдри провинции Альберта).

Также несколько прояснилась судьба 18-летнего голкипера Паркера Тобина. Девушка по имени Ронда Тобин опубликовала в своем твиттере следующую запись:

«Это один из самых сложных постов, что мне когда-либо приходилось выкладывать.

Состояние Паркера на данный момент стабильно, его доставили в больницу Саскатуна на санитарном самолете.

Спасибо всем вам за теплые слова поддержки и ваши сообщения. Пожалуйста, не прекращайте молиться за всю нашу семью Гумбольдта».

Среди постов Ронды можно обнаружить ретвит с официального сайта «Бронкос», в котором указано, что Паркер признан лучшим голкипером недели в юниорской хоккейной лиге Саскачевана (SJHL).

Родственники и друзья юных хоккеистов в ожидании новостей продолжают собираться в Апостольской церкви Нипавина — города, куда не доехали игроки из-за автокатастрофы. Пастор церкви Джордан Гэтсби сообщил, что к нему заходило уже больше 100 человек, включая родителей, бабушек и дедушек детей, которые попали в аварию.

«Большинство из них ждут информации. Кто-то ее уже получил и поехал к своим детям в больницы. Остальные пока ждут, чтобы узнать, живы ли их чада», — рассказал священник.

Также родные и близкие игроков собираются на родной арене «Бронкос» в Гумбольдте. Там уже начали возлагать цветы в память о погибших.