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Капитан «Филадельфии» Жиру впервые в карьере набрал 100 очков в «регулярке»
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Капитан «Филадельфии» Жиру впервые в карьере набрал 100 очков в «регулярке» 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру отличился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, после двух периодов).
Таким образом, Жиру впервые в карьере достиг отметки в 100 очков за регулярный сезон. Для этого достижения канадскому хоккеисту потребовалось провести все 82 матча. Предыдущий личный рекорд нападающего составлял 93 балла в сезоне-2011/12. На данный момент в активе Жиру 101 (33+68) очко, а серия с набранными баллами насчитывает 10 матчей.
Клод идёт на втором месте в гонке бомбардиров, уступая только капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (106 очков)
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» Broad Street Hockey.
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