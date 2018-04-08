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Игроки «Филадельфии» установили рекорд клуба по времени между двумя голами
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Игроки «Филадельфии» установили рекорд клуба по времени между двумя голами 

Чемпионат.com 1 час назад
«Филадельфия Флайерз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:0. Благодаря этому результату подопечные Дэйва Хекстола обеспечили себе выход в плей-офф. «Флайерз» стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.
На 38-й минуте матча форварды хозяев Михаэль Раффль и Клод Жиру поразили ворота Хенрика Лундквиста с интервалом в шесть секунд, установив новый рекорд клуба по времени, разделившему два гола. Предыдущий рекорд продержался с 23 апреля 2013 года (семь секунд).
Шайбы Раффля и Жиру также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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