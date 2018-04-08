Игроки «Филадельфии» установили рекорд клуба по времени между двумя голами

Шайбы Раффля и Жиру также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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