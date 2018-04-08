«Филадельфия» разгромила «Рейнджерс» в матче НХЛ и вышла в плей-офф

«Филадельфия Флайерз» на своем льду одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает ТАСС Михаэль Раффль. В составе победителей хет-трик оформил нападающий и капитан команды Клод Жиру . Еще по одному голу на свой счет записали российский защитник Иван Проворов Таким образом, «Филадельфия» обеспечила себе выход в плей-офф, став последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции. НХЛ. Регулярный чемпионат "Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) 1:0 — Проворов (Кутюрье, Ворачек) — 06:34 (6x5), 2:0 — Жиру (Кутюрье, Гостисбер) — 32:24 (5x4), 3:0 — Раффль (Гудас, Мэннинг) — 37:53, 4:0 — Жиру (Раффль) — 37:59, 5:0 — Жиру (Санхайм) — 50:11