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«Филадельфия» разгромила «Рейнджерс» в матче НХЛ и вышла в плей-офф
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«Филадельфия» разгромила «Рейнджерс» в матче НХЛ и вышла в плей-офф 

Газета.Ru 1 час назад
«Филадельфия Флайерз» на своем льду одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает ТАСС.
В составе победителей хет-трик оформил нападающий и капитан команды Клод Жиру. Еще по одному голу на свой счет записали российский защитник Иван Проворов и Михаэль Раффль.
Таким образом, «Филадельфия» обеспечила себе выход в плей-офф, став последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
1:0 — Проворов (Кутюрье, Ворачек) — 06:34 (6x5),
2:0 — Жиру (Кутюрье, Гостисбер) — 32:24 (5x4),
3:0 — Раффль (Гудас, Мэннинг) — 37:53,
4:0 — Жиру (Раффль) — 37:59,
5:0 — Жиру (Санхайм) — 50:11
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