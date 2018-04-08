Ещё
26 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Оттаву»
Далее:
Читайте также:
Ещё

26 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Оттаву» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Голкипер «Брюинз» Антон Худобин отразил 26 бросков из 28.
Регулярный чемпионат
"Бостон" — «Оттава» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Спорт-Экспресс: последние новости
Артем Ильенко: "Дубль за сборную? Спасибо партнерам!" Проворов набрал 40-е очко в сезоне, забросив "Каролине". Видео Юханссон - в воротах ЦСКА на пятый матч серии со СКА, Шалунов вернулся в состав
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»9
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости38
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение