«Бостон» обыграл «Оттаву» в НХЛ, Худобин признан первой звездой матча

Хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.

"Бостон" набрал 112 очков в 81 игре и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на один балл от «Тампы Бэй Лайтнинг», которая провела 82 матча. В заключительной встрече в рамках регулярного чемпионата «Брюинз» 8 апреля примут «Флориду Пантерз», которая уже не поднимется выше девятого места на Востоке. «Оттава» завершила сезон на 15-й строчке на Востоке.

Результаты других субботних матчей:

"Детройт Ред Уингз" — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1),

"Флорида Пантерз" — «Баффало Сейбрз» — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3),

"Торонто Мейпл Лифс" — Монреаль Канадиенс" — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1),

"Виннипег Джетс" — «Чикаго Блэкхокс» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0),

"Нэшвилл Предаторз" — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1),

"Колорадо Эвеланш" — «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1),

"Аризона Койотис" — «Анахайм Дакс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1),

"Калгари Флэймз" — «Вегас Голден Найтс» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).