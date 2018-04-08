«Бостон» обыграл «Оттаву» в НХЛ, Худобин признан первой звездой матча 

Хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Субботняя игра в Бостоне завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1). В составе «Брюинз» шайбы забросили Давид Пастрняк (29-я минута), Томми Уинджелс (29-я), Дэнтон Хайнен (38-я), Ноэль Аккьяри (59-я) и Дэвид Бейкс (60-я). У «Оттавы» дубль сделал Райан Дзингел (13-я, 48-я).
Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой матча.
"Бостон" набрал 112 очков в 81 игре и занимает второе место в Восточной конференции, отставая на один балл от «Тампы Бэй Лайтнинг», которая провела 82 матча. В заключительной встрече в рамках регулярного чемпионата «Брюинз» 8 апреля примут «Флориду Пантерз», которая уже не поднимется выше девятого места на Востоке. «Оттава» завершила сезон на 15-й строчке на Востоке.
Результаты других субботних матчей:
"Детройт Ред Уингз" — «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1),
"Флорида Пантерз" — «Баффало Сейбрз» — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3),
"Торонто Мейпл Лифс" — Монреаль Канадиенс" — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1),
"Каролина Харрикейнз" — «Тампа Бэй Лайтнинг» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0),
"Виннипег Джетс" — «Чикаго Блэкхокс» — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0),
"Нэшвилл Предаторз" — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1),
"Колорадо Эвеланш" — «Сент-Луис Блюз» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1),
"Аризона Койотис" — «Анахайм Дакс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1),
"Калгари Флэймз" — «Вегас Голден Найтс» — 7:1 (3:0, 3:1, 1:0).