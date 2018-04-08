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Гол Линдхольма в овертайме принёс победу «Каролине» в матче с «Тампой»
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Гол Линдхольма в овертайме принёс победу «Каролине» в матче с «Тампой» 

Чемпионат.com 1 час назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Каролина Харрикейнз » на домашнем льду принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и победил в овертайме со счётом — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0).
В составе победителей по два балла за результативность записали на свой счёт Джастин Уильямс (1+1) и Филлип Ди Джузеппе (0+2). Победная шайба в овертайме на счету шведского нападающего Элиаса Линдхольма. Голами в составе «Тампы» отметились Райан Кэллахэн и Ондржей Палат.
Никита Кучеров провел на льду 22 минуты 25 секунд и не нанёс ни одного броска по воротам при по показателе полезности «-1». Форвард «Каролины» Валентин Зыков результативными действиями не отметился.
Андрей Василевский и Михаил Сергачёв в заявку «Тампы» на сегодняшний матч не попали.
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