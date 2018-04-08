Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Баффало»

Хоккеисты «Флориды Пантерз» на своем льду добились победы над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт"

Перед заключительным матчем «регулярки» «Флорида» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Нью-Джерси Дэвилз» на 3 очка. «Баффало» находится на последней строчке

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Флорида Пантерз" (Санрайз) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)

1:0 — Юбердо (Трочек, Экблад) — 03:04 (5x3),

2:0 — Севьюр (Ватрано) — 10:59,

3:0 — Бьюгстад (Дадонов, Макканн) — 13:39,

3:1 — Поменвиль (Родригес, Миттельштадт) — 55:30,

3:2 — Райнхарт (Гуле) — 55:51,

4:2 — Трочек (Севьюр) — 58:37 (en),

4:3 — О'Райлли (Айкел) — 59:43 (6x4)