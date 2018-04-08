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Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Баффало»
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Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Баффало» 

Газета.Ru 37 минут назад
Хоккеисты «Флориды Пантерз» на своем льду добились победы над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей шайбы забросили Джонатан Юбердо, Колтон Севьюр, Винсент Трочек и Ник Бьюгстад, которому ассистировал российский нападающий Евгений Дадонов.
У гостей за четыре минуты отличись Джейсон Поменвиль, Сэм Райнхарт и Райан О'Райлли.
Перед заключительным матчем «регулярки» «Флорида» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Нью-Джерси Дэвилз» на 3 очка. «Баффало» находится на последней строчке
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Флорида Пантерз" (Санрайз) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)
1:0 — Юбердо (Трочек, Экблад) — 03:04 (5x3),
2:0 — Севьюр (Ватрано) — 10:59,
3:0 — Бьюгстад (Дадонов, Макканн) — 13:39,
3:1 — Поменвиль (Родригес, Миттельштадт) — 55:30,
3:2 — Райнхарт (Гуле) — 55:51,
4:2 — Трочек (Севьюр) — 58:37 (en),
4:3 — О'Райлли (Айкел) — 59:43 (6x4)
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