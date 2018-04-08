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«Нэшвилл» взял верх над «Коламбусом» благодаря хет-трику Форсберга
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«Нэшвилл» взял верх над «Коламбусом» благодаря хет-трику Форсберга 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Reuters
«Нэшвилл Предаторз» дома одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает "Советский спорт".
В составе хозяев льда хет-триком отметился Филип Форсберг, еще один гол на свой счет записал Остин Уотсон.
У гостей шайбы забросили Джош Андерсон и Брэндон Дубински.
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не попал в заявку на матч.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нэшвилл Предаторз" (Нэшвилл) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
1:0 — Уотсон (Фишер) — 07:52,
2:0 — Форсберг (Хартнелл, Джохансен) — 11:04 (5x4),
3:0 — Форсберг (Смит, Туррис) — 19:59 (5x4),
3:1 — Андерсон (Летестю) — 27:55,
3:2 — Дубински (Хянникяйнен, Харрингтон) — 47:20 (4x5),
4:2 — Форсберг — 59:20 (en)
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