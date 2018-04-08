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Тарасенко получил травму и не смог продолжить игру с «Колорадо»
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Тарасенко получил травму и не смог продолжить игру с «Колорадо»
Спорт-Экспресс
2 часа назад
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Нападающий «Сент-Луиса»
Владимир Тарасенко
получил травму верхней части тела в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Он отрпавился в раздевалку и не смог продолжить игру.
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