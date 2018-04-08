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Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо отправлен в отставку
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Главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо отправлен в отставку 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Синерубашечники» завершили сезон на 12 месте в Восточной конференции, впервые с сезона-2009/10 не сумев выйти в стадию плей-офф.
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