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Определились все пары плей-офф НХЛ
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Определились все пары плей-офф НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.
В Восточной конференции сыграют: "Вашингтон Кэпиталз" — "Коламбус Блю Джекетс", "Питтсбург Пингвинз" — "Филадельфия Флайерз", "Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Нью-Джерси Дэвилз", "Бостон Брюинз" — "Торонто Мэйпл Лифс".
Пары Западной конференции выглядят следующим образом: "Нэшвилл Предаторз" — "Колорадо Эвеланш", "Виннипег Джетс" — "Миннесота Уайлд", "Вегас Голден Найтс" — "Лос-Анджелес Кингз", "Анахайм Дакс" — "Сан-Хосе Шаркс".
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 11 апреля.
Ранее сообщалось, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин с 49-ю шайбами стал лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата.
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