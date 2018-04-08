«Вашингтон» Овечкина против «Коламбуса» Панарина. Первые пары плей-офф НХЛ 

В Восточной конференции НХЛ определились две пары первого раунда плей-офф. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», а «Питтсбург» встретится с «Филадельфией».
Также в плей-офф вышли такие команды, как «Тампа-Бэй», «Торонто», «Бостон» и «Нью-Джерси».
Плей-офф Восточная конференция
"Вашингтон" — «Коламбус»
"Питтсбург" — «Филадельфия»
First Round @bluejacketsnhl @capitals It's a date. #StanleyCup
Публикация от NHL (@nhl) 7 Апр 2018 в 7:42 PDT Pennsylvania, buckle up. @philadelphiaflyers vs. @penguins #StanleyCup
Публикация от NHL (@nhl) 7 Апр 2018 в 7:45 PDT