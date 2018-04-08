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«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Бенна, Радулов отдал две передачи
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«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес» благодаря хет-трику Бенна, Радулов отдал две передачи 

Спорт-Экспресс 4 минуты назад
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2. Хет-трик оформил Джейми Бенн. Две голевые передачи в составе «Старз» отдал российский нападающий Александр Радулов.
"Даллас" не попал в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции. Радулов в 82 матчах набрал 72 (27+45) очка, что является его лучшим результатом в карьере.
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" — «Даллас» — 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)
Голы: Шор — 11, 6:41 — 0:1. Бенн — 34 (РАДУЛОВ, Линделл), 8:40 — 0:2. Бенн — 35 (РАДУЛОВ, Сегин), 11:35 — 0:3. Бенн — 36 (РАДУЛОВ, Клингберг), 13:57 — 0:4. Мартинес — 8 (Клиффорд, Картер), 23:42 — 1:4. Мартинес — 9 (Амадио, Тоффоли), 32:27 — 2:4.
Вратари: Куик (59:01 — 59:52) — Лехтонен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 36 (8+18+10) — 18 (10+2+6).
Наши: — — Радулов (21:33/3/4).
8 апреля. Лос-Анджелес. Staples Center.
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