Виньо отправлен в отставку с поста главного тренера «Рейнджерс» 

Советский спорт: последние новости

«Филадельфия» разгромила «Рейнджерс» благодаря хет-трику Жиру и сыграет в плей-офф

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