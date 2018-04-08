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Виньо отправлен в отставку с поста главного тренера «Рейнджерс»
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Виньо отправлен в отставку с поста главного тренера «Рейнджерс» 

Советский спорт 1 час назад
56-летний специалист возглавил команду в 2013 году.
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 «Рейнджерс» завершили на 12-м месте в Восточной конференции, оставшись на бортом плей-офф.
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