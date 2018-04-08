Шон Кутюрье: «Филадельфия» заслуживает того, чтобы быть в плей-офф

— Мы сами контролировали свою судьбу, а не надеялись на неудачи других. Я думаю, что нам было полезно пройти через такое испытание в концовке сезона, чтобы подготовиться к плей-офф. Думаю, это нам поможет.

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В плей-офф играть тяжело против любой команды. Для того, чтобы победить, надо обыгрывать лучших. С кем бы ни играл, надо выходить и побеждать. Мы заслуживаем того, чтобы быть в плей-офф.

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Нам надо двигаться дальше и думать о первом раунде, — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом».