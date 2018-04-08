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Четыре гола Янковски помогли «Калгари» разгромить «Вегас» в матче НХЛ
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Четыре гола Янковски помогли «Калгари» разгромить «Вегас» в матче НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter Calgary Flames
«Калгари Флэймз» нанес разгромное поражение «Вегас Голден Найтс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 7:1 (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей четыре шайбы забросил Марк Янковски, также отличились Джонни Годро, Гарнет Хэтэуэй и Спенсер Фу. У гостей гол на счету Коди Икина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Калгари Флэймз" (Канада, Калгари) — «Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — 7:1 (1:2, 3:0, 0:2, 1:0)
1:0 — Годро (Ферланд) — 04:03;
2:0 — Янковски (Годро, Стоун) — 04:13;
3:0 — Янковски (Шор, Брауэр) — 07:31;
3:1 — Икин — 20:51;
4:1 — Хэтэуэй (Стэйджан, Лазар) — 30:27;
5:1 — Фу (Баклунд, Бартковски) — 32:02;
6:1 — Янковски — 38:06 (4x5);
7:1 — Янковски (Брауэр, Шор) — 41:32 (5x4)
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