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«Миннесота» забросила в ворота «Сан-Хосе» шесть шайб
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«Миннесота» забросила в ворота «Сан-Хосе» шесть шайб 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:3. Отметим, что обе команды заранее обеспечили себе выход в плей-офф.
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" — «Миннесота» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)
Голы: Бродин — 6 (Койл, Эннис), 10:53 — 0:1. Каллен — 11 (Эннис, Бельпедио), 14:52 — 0:2. Бернс — 12 (Серенсен, Уорд), 15:28 — 1:2. Павелски — 22 (Бедкер), 16:32 — 2:2. Гранлунд — 21 (Гринуэй, Силер), 31:19 — 2:3. Зукер — 32 (Нидеррайтер, Дамба), 31:47 — 2:4. Зукер — 33 (Нидеррайтер, Бельпедио), 35:25 — 2:5. Майер — 21 (Демело, Бернс), 58:50 — 3:5. Стаал — 42 (п.в.), 59:34 — 3:6.
Вратари: Джонс (Делл, 40:00, 56:36 — 59:34) — Дубник.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 30 (5+7+18) — 24 (12+7+5).
8 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.
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