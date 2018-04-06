Александр Овечкин — о видео по случаю 1000-го матча в НХЛ: «Это было очень эмоционально»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил сотрудников клуба, которые подготовили специальный ролик по случаю проведения Александром 1000-го матча в НХЛ. Овечкин начал выступления в «Кэпиталз» в 2005 году.

— Конечно, это было эмоциональное видео, — заявил Овечкин на пресс-конференции после матча. — Я провел много матчей, у меня осталось массу приятных воспоминаний. Мне было очень приятно. Хочу поблагодарить всех игроков клуба, которые выступали тогда, когда я делал только первые шаги. Они многому меня научили. Это было особенное видео для моих друзей, моей семьи, моих родителей.