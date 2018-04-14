Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Питтсбург» в Кубке Стэнли

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две результативные передачи.

Счет в серии между «Филадельфией и „Питтсбургом“ стал равным — 1:1. Следующий матч пройдет 15 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала

»Питтсбург Пингвинз" (США, Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

0:1 — Гостисбер (Жиру, Кутюрье) — 18:23;

0:2 — Кутюрье (Проворов, Раффль) — 20:47;

0:3 — Конечны (Симмондс, Проворов) — 41:29;

0:4 — Патрик (Кутюрье, Ворачек) — 45:50;

1:4 — Хернквист (Шульц, Дюмулин) — 45:27;

1:5 — Макдональд (Лехтеря) — 59:44