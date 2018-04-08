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Роман Йоси: Мы все знаем, как тяжело играть в плей-офф
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Роман Йоси: Мы все знаем, как тяжело играть в плей-офф 

Советский спорт 2 часа назад
— Я думаю, что все рады наступлению плей-офф, но мы все знаем, как тяжело там играть. Однако все равно есть ощущение праздника.
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Всегда кажется, что концовка регулярного чемпионата тянется бесконечно, все с нетерпением ждут первой игры в плей-офф, — передает слова Йоси официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Колорадо» обеспечил себе место в плей-офф в субботу, обыграв «Сент-Луис» (5:2). «Нэшвилл» занял первое место в Центральном дивизионе и будет иметь преимущество своего льда.
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