Хоккеист Григоренко отметил важность первой заброшенной шайбы ЦСКА в шестом матче со СКА

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Первая шайба, заброшенная игроками московского ЦСКА в шестом матче полуфинала плей— офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против санкт— петербургского СКА, стала переломным моментом встречи. Такое мнение журналистам высказал нападающий столичного клуба Михаил Григоренко

Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2, при этом по ходу матча столичный клуб уступал 0:2. ЦСКА выиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина у СКА со счетом 4-2 и вышел в финал турнира.

"Очень рады, что победили, был очень сложный соперник, и мы, и они бились, но, думаю, мы больше хотели победить, — прокомментировал победу ЦСКА Григоренко. — Сегодня мы ложились под шайбы, блокировали все броски и заслужили эту победу. Ключевым моментом матча стал наш первый гол (его забил защитник Никита Нестеров — прим. ТАСС), потому что при счете 0:2 тяжеловато игралось, поэтому тогда почувствовали, что можно забивать и выигрывать. Что касается всей серии, то я лично запомнил третий период второй домашней игры (ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 — прим. ТАСС), когда мы сравняли счет в серии, это был один из переломных моментов противостояния".

Сам Григоренко стал автором сразу двух заброшенных шайб в воскресном матче, одна из которых оказалась для ЦСКА победной. При этом в составе московской команды из-за повреждения не появился нападающий Кирилл Капризов , принесший ЦСКА победу в прошлом матче в Санкт-Петербурге. «Согласен, что это пока мои самые важные шайбы в карьере, хотя стараюсь не думать о личной статистике, просто так получается, что шайбы залетают. Главное, что у нас очень сплоченная команда, поэтому когда кого-то нет в составе или кто-то травму получает, все пытаются сыграть еще лучше, как говорится, за себя и за того парня, мы все друг друга подбадриваем и помогаем», — отметил хоккеист.

Соперником армейцев в финале Кубка Гагарина от Восточной конференции станет казанский «Ак Барс», который в полуфинале разгромил челябинский «Трактор» (4-0). В текущем сезоне команды встречались дважды и обменялись домашними победами: ЦСКА выиграл 3:0, а «Ак Барс» добился успеха со счетом 6:4. «Встречались с ними пару раз уже в этом году, это хорошая команда, у которой много сильных нападающих, при этом все прекрасно знают, что команда Билялетдинова очень строго играет в обороне, поэтому это очень опасный соперник, с которым будет тяжело. Наша задача была не выиграть у СКА, а победить в Кубке Гагарина, поэтому никакой расслабленности даже не может быть», — отметил Григоренко.

Финальная серия начнется 14 апреля в Казани.