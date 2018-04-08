Обладатель Кубка континента снова не добрался до Кубка Гагарина 

В десятый раз победитель регулярного чемпионата не смог выиграть главный трофей КХЛ.
СКА повторил собственную неудачу сезона-2012/13, когда после завоевания Кубка континента питерцы уступили в финале конференции московскому «Динамо».
ЦСКА же после трех выигранных регулярок стал, наконец, вторым и прошел самого принципиального соперника на пути в финал. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как играли победители регулярки в плей-офф Сезон
Победитель регулярного чемпионата
Результат в плей-офф Кому проиграли
Обладатель Кубка Гагарина
2008/09 Салават Юлаев
Первый раунд
Авангард (1-3)
Ак Барс
2009/10 Салават Юлаев
Финал конференции
Ак Барс (2-4)
Ак Барс
2010/11 Авангард
Полуфинал конференции
Металлург Мг (3-4)
Салават Юлаев
2011/12 Трактор
Финал конференции
Авангард (1-4)
Динамо
2012/13 Финал конференции
Динамо (2-4)
Динамо
2013/14 Динамо
Первый раунд
Локомотив (3-4)
Металлург Мг 2014/15 Финал конференции
СКА (3-4)
2015/16 Финал
Металлург Мг (3-4)
Металлург Мг 2016/17 Второй раунд
Локомотив (2-4)
2017/18 Финал конференции
ЦСКА (2-4)