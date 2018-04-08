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Обладатель Кубка континента снова не добрался до Кубка Гагарина
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Обладатель Кубка континента снова не добрался до Кубка Гагарина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В десятый раз победитель регулярного чемпионата не смог выиграть главный трофей КХЛ.
СКА повторил собственную неудачу сезона-2012/13, когда после завоевания Кубка континента питерцы уступили в финале конференции московскому «Динамо».
ЦСКА же после трех выигранных регулярок стал, наконец, вторым и прошел самого принципиального соперника на пути в финал. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как играли победители регулярки в плей-офф  Сезон
Победитель регулярного чемпионата
Результат в плей-офф  Кому проиграли
Обладатель Кубка Гагарина
2008/09  Салават Юлаев
Первый раунд
Авангард (1-3)
Ак Барс
2009/10  Салават Юлаев
Финал конференции
Ак Барс (2-4)
Ак Барс
2010/11  Авангард
Полуфинал конференции
Металлург Мг (3-4)
Салават Юлаев
2011/12  Трактор
Финал конференции
Авангард (1-4)
Динамо
2012/13  Финал конференции
Динамо (2-4)
Динамо
2013/14  Динамо
Первый раунд
Локомотив (3-4)
Металлург Мг  2014/15  Финал конференции
СКА (3-4)
2015/16  Финал
Металлург Мг (3-4)
Металлург Мг  2016/17  Второй раунд
Локомотив (2-4)
2017/18  Финал конференции
ЦСКА (2-4)
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