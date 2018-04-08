Обладатель Кубка континента снова не добрался до Кубка Гагарина

В десятый раз победитель регулярного чемпионата не смог выиграть главный трофей КХЛ.

СКА повторил собственную неудачу сезона-2012/13, когда после завоевания Кубка континента питерцы уступили в финале конференции московскому «Динамо».

ЦСКА же после трех выигранных регулярок стал, наконец, вторым и прошел самого принципиального соперника на пути в финал. ( Кирилл БУРДАКОВ

Как играли победители регулярки в плей-офф Сезон

Победитель регулярного чемпионата

Результат в плей-офф Кому проиграли

Обладатель Кубка Гагарина

2008/09 Салават Юлаев

Первый раунд

Авангард (1-3)

Ак Барс

2009/10 Салават Юлаев

Финал конференции

Ак Барс (2-4)

Ак Барс

2010/11 Авангард

Полуфинал конференции

Металлург Мг (3-4)

Салават Юлаев

2011/12 Трактор

Финал конференции

Авангард (1-4)

Динамо

2012/13 Финал конференции

Динамо (2-4)

Динамо

2013/14 Динамо

Первый раунд

Локомотив (3-4)

Металлург Мг 2014/15 Финал конференции

СКА (3-4)

2015/16 Финал

Металлург Мг (3-4)

Металлург Мг 2016/17 Второй раунд

Локомотив (2-4)

2017/18 Финал конференции

ЦСКА (2-4)