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Победитель Кубка Континента не выиграл Кубок Гагарина в десятый раз
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Победитель Кубка Континента не выиграл Кубок Гагарина в десятый раз 

Чемпионат.com 1 час назад
Победитель регулярного чемпионата КХЛ питерский СКА уступил в финале Западной конференции московскому ЦСКА со счётом 2-4. Это означает, что во всех десяти сезонах, которые существует лига, обладателю Кубка Континента не покорялся главный трофей турнира.
Победителями регулярных чемпионатов КХЛ становились «Салават Юлаев» (дважды), «Авангард», «Трактор», СКА (дважы), московское «Динамо» и ЦСКА (трижды). Ближе всех к успеху в сезоне-2015/16 были московские «армейцы», однако они уступили в финальной серии магнитогорскому «Металлургу» (3-4).
СКА до нынешнего сезона выигрывал Кубок Континента один раз. В сезоне-2012/13 питерцы в финале Западной конференции уступили московскому «Динамо».
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