Ещё
Нападающий СКА Ковальчук проведет следующие два-три года в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий СКА Ковальчук проведет следующие два-три года в НХЛ 

Газета.Ru 11 минут назад
Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о своих планах на будущее. Его слова приводят "РИА Новости".
"Я сказал ребятам спасибо. И руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я говорю не прощай, я говорю до свидания", — заявил хоккеист.
Ранее московский ЦСКА на домашней арене обыграл петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина "Колорадо" обыграл "Сент-Луис" и завоевал последнюю путевку в плей-офф НХЛ Тренер Знарок заявил, что его будущее в ХК СКА неизвестно
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой318
ЦСКА победил СКА5
Нурмагомедов обратился к Макгрегору6
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение