Нападающий СКА Ковальчук проведет следующие два-три года в НХЛ

"Я сказал ребятам спасибо. И руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я говорю не прощай, я говорю до свидания", — заявил хоккеист.

Ранее московский ЦСКА на домашней арене обыграл петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).