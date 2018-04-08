Иван Проворов: «Филадельфия» постарается пройти «Питтсбург»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметил, что его команда постарается пройти «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли. «Пингвины» — действующие обладатели трофея.

— Мы здесь не просто, чтобы получить какой-то опыт, — приводит пресс-служба «Флайерз» слова Проворова. — Мы постараемся выиграть. Мы будем усердно работать, а потом посмотрим, что из этого выйдет.

Отметим, что 21-летний Проворов впервые сыграет в плей-офф НХЛ. Он провел в этом сезоне за «Флайерз» 82 матча, в которых набрал 41 (17+24) очко.