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Иван Проворов: «Филадельфия» постарается пройти «Питтсбург»
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Иван Проворов: «Филадельфия» постарается пройти «Питтсбург» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметил, что его команда постарается пройти «Питтсбург» в первом раунде Кубка Стэнли. «Пингвины» — действующие обладатели трофея.
— Мы здесь не просто, чтобы получить какой-то опыт, — приводит пресс-служба «Флайерз» слова Проворова. — Мы постараемся выиграть. Мы будем усердно работать, а потом посмотрим, что из этого выйдет.
Отметим, что 21-летний Проворов впервые сыграет в плей-офф НХЛ. Он провел в этом сезоне за «Флайерз» 82 матча, в которых набрал 41 (17+24) очко.
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