Вячеслав Фетисов прокомментировал выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион, экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов прокомментировал победу красно-синих в финальной серии Западной конференции над СКА (4-2). В финале Кубка Гагарина москвичи сыграют против «Ак Барса».

ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион

— Победа ЦСКА — она для вас была ожидаемой или неожиданной?

— Ожидаемой или неожиданной?… Для болельщиков ЦСКА — это приятная победа. Их надо поздравить. Знаете, в хоккее все возможно.

— Но СКА изначально был безоговорочным фаворитом. Плюс — отсутствие из-за болезни Шумакова и Шалунова.

— Ну и? Произошло то, что произошло. И в финале есть еще один соперник. Потом уже можно итоги подводить.

— Юханссон — герой серии?

— Молодец он, конечно. Не пропустил.

— И что будет в финале?

— Финал всегда финал. Это интрига. В финале простых игр не бывает. Олимпиада последняя показала. Будем надеяться, что по крайней мере будет красивый хоккей. (Игорь ЕРОНКО)​