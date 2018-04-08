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Вячеслав Фетисов прокомментировал выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина
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Вячеслав Фетисов прокомментировал выход ЦСКА в финал Кубка Гагарина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Двукратный олимпийский чемпион, экс-защитник ЦСКА Вячеслав Фетисов прокомментировал победу красно-синих в финальной серии Западной конференции над СКА (4-2). В финале Кубка Гагарина москвичи сыграют против «Ак Барса».
ЦСКА — в финале! У КХЛ будет новый чемпион
— Победа ЦСКА — она для вас была ожидаемой или неожиданной?
— Ожидаемой или неожиданной?… Для болельщиков ЦСКА — это приятная победа. Их надо поздравить. Знаете, в хоккее все возможно.
— Но СКА изначально был безоговорочным фаворитом. Плюс — отсутствие из-за болезни Шумакова и Шалунова.
— Ну и? Произошло то, что произошло. И в финале есть еще один соперник. Потом уже можно итоги подводить.
— Юханссон — герой серии?
— Молодец он, конечно. Не пропустил.
— И что будет в финале?
— Финал всегда финал. Это интрига. В финале простых игр не бывает. Олимпиада последняя показала. Будем надеяться, что по крайней мере будет красивый хоккей. (Игорь ЕРОНКО)​
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