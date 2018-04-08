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Илья Ковальчук: «Поражение СКА не связано с Олимпиадой. Она была полтора месяца назад»
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Илья Ковальчук: «Поражение СКА не связано с Олимпиадой. Она была полтора месяца назад» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий СКА Илья Ковальчук после поражения в финале Западной конференции плей-офф от КХЛ от ЦСКА (2-4) подчеркнул, что у его команды было много моментов, но питерцы их не использовали.
— Было много моментов, чтобы забить, — сказал Ковальчук. — В третьем периоде у соперников был только один бросок, но они сравнял счет. Молодцы. Надо их поздравить. Неважно у кого было преимущество. У нас были возможности забить в большинстве, но мы их не использовали. Думаю, что была достойная серия. Хочется пожелать «Ак Барсу» и ЦСКА удачи в финале.
Не думаю, что поражение связано с Олимпиадой. После нее прошло полтора месяца. У нас были силы, эмоции. При такой армии болельщиков как можно играть по-другому? (Евгений БЕЛОУСОВ)
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