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Ковальчук: СКА проиграл не из-за Олимпиады, она полтора месяца назад была
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Ковальчук: СКА проиграл не из-за Олимпиады, она полтора месяца назад была 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард СКА Илья Ковальчук проанализировал причины проигрыша в серии финала Западной конференции московскому ЦСКА (2-4). «Было много моментов, чтобы ещё забить. В третьем периоде ЦСКА нанёс только один бросок по нашим воротам, и сравнял счёт. Молодцы, поздравляю их с заслуженным выходом в финал. Неважно, у кого было преимущество. У нас была возможность забить в большинстве, но мы её не использовали, а они выстояли, ловя шайбу на себя. ЦСКА заслуженно победил. Думаю, что это была достойная серия. Хочется пожелать „Ак Барсу“ и ЦСКА удачи в финале.
Связано ли поражение СКА в Олимпиадой? Нет, конечно, какая Олимпиада? Уже полтора месяца назад она закончилась. При такой армии фанатов как можно играть по-другому? Мы старались, выкладывались. Где-то нам чуть не везло, шайба в ворота не шла. У ЦСКА здорово вратарь сыграл. Упрекнуть некого у нас в раздевалке», — рассказал Ковальчук.
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