Павел Дацюк: «Участие на чемпионате мира будет зависеть от здоровья»

Капитан СКА Павел Дацюк после поражения от ЦСКА в финальной серии «Запада» Кубка Гагарина (2-4) не исключил пропуск чемпионата мира. Этому может помешать здоровье, отметил хоккеист.

— Что сказали в раздевалке? — вопрос Дацюку.

— Слова тренеров останутся в раздевалке. Первая мысль — тяжело поверить в поражение, но оно случилось. Победил сильнейший.

— Ковальчук объявил об уходе из СКА. А вы?

— У нас в команде много неподписанных, в том числе я, так что не могу сказать.

— Хотели остаться?

— Мы про контракт или все еще про плей-офф?

— Вам же не хватило самой малости.

— Моментов было много, а реализация — наша сама главная проблема. Какие-то мелкие ошибки допускали, ненужные голы нас подвели.

— Почему Юханссона не пробили?

— Хорошо играл. Камень, нервы не подведут (улыбается). На самом деле он хорошо играл и в Питере, и сегодня. Мы должны были забивать «грязный гол», но не реализовали.

— Для ваш сезон завершен?