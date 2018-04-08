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Павел Дацюк: «Участие на чемпионате мира будет зависеть от здоровья»
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Павел Дацюк: «Участие на чемпионате мира будет зависеть от здоровья» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан СКА Павел Дацюк после поражения от ЦСКА в финальной серии «Запада» Кубка Гагарина (2-4) не исключил пропуск чемпионата мира. Этому может помешать здоровье, отметил хоккеист.
— Что сказали в раздевалке? — вопрос Дацюку.
— Слова тренеров останутся в раздевалке. Первая мысль — тяжело поверить в поражение, но оно случилось. Победил сильнейший.
— Ковальчук объявил об уходе из СКА. А вы?
— У нас в команде много неподписанных, в том числе я, так что не могу сказать.
— Хотели остаться?
— Мы про контракт или все еще про плей-офф?
— Вам же не хватило самой малости.
— Моментов было много, а реализация — наша сама главная проблема. Какие-то мелкие ошибки допускали, ненужные голы нас подвели.
— Почему Юханссона не пробили?
— Хорошо играл. Камень, нервы не подведут (улыбается). На самом деле он хорошо играл и в Питере, и сегодня. Мы должны были забивать «грязный гол», но не реализовали.
— Для ваш сезон завершен?
— Однозначно сказать не могу, время покажет. Мое участие на чемпионате мира будет зависеть от здоровья. А так — молодым у нас дорога. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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