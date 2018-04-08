Олег Знарок: «Олимпиада очень помешала. Мое будущее в СКА пока неизвестно» 

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок считает, что Олимпийские игры-2018 помешали петербуржцам подойти к плей-офф КХЛ в оптимальной форме. Сегодня армейцы с берегов Невы потерпели четвертое поражение в финальной серии Западной конференции против ЦСКА (2-4).
— Не смогли переиграть вратаря в последних матчах, — отметил Знарок. — Создали столько голевых моментов. Но надо было забивать. Это жизнь. Желаю удачи ЦСКА в финале. В чем секрет вратаря соперника? Это надо моего коллегу из ЦСКА спросить.
— Ваше будущее в СКА известно?
— Пока нет. Я не знаю.
— А в сборной?
— Давайте вопросы только по СКА.
— Шипачев, у которого двухсторонний контракт со СКА, сыграет в финале ВХЛ за СКА-Неву?
— Нет, конечно.
— Олимпиада помешала подойти команде к плей-офф в оптимальном состоянии?
— Очень помешала. Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Но эмоционально турнир получился очень затратным. Хотя мы переигрывали ЦСКА, создавали много моментов. Не было времени после Кореи, чтобы снова выйти на пик. Почти без перерыва начали плей-офф. Ребятам пришлось тяжело физически. (Михаил ЗИСЛИС)