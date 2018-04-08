Олег Знарок: «Олимпиада очень помешала. Мое будущее в СКА пока неизвестно»

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок считает, что Олимпийские игры-2018 помешали петербуржцам подойти к плей-офф КХЛ в оптимальной форме. Сегодня армейцы с берегов Невы потерпели четвертое поражение в финальной серии Западной конференции против ЦСКА​ (2-4).

— Не смогли переиграть вратаря в последних матчах, — отметил Знарок. — Создали столько голевых моментов. Но надо было забивать. Это жизнь. Желаю удачи ЦСКА в финале. В чем секрет вратаря соперника? Это надо моего коллегу из ЦСКА спросить.

— Ваше будущее в СКА известно?

— Пока нет. Я не знаю.

— А в сборной?

— Давайте вопросы только по СКА.

— Шипачев, у которого двухсторонний контракт со СКА, сыграет в финале ВХЛ за СКА-Неву?

— Нет, конечно.

— Олимпиада помешала подойти команде к плей-офф в оптимальном состоянии?