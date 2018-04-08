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Олег Знарок: Не смогли в этих матчах переиграть вратаря
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Олег Знарок: Не смогли в этих матчах переиграть вратаря 

Советский спорт 1 час назад
Создать столько голевых моментов… Нужно было забивать. Это жизнь, хоккей. Мое будущее понятно в СКА? Нет. Вы спросили, я ответил: я не знаю.
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И давайте не про сборную говорить. Мы только что серию закончили…, — передает слова Знарка РИА «Новости».
Напомним, что ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции дома одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.
В финале Кубка Гагарина москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом», который ранее выбил из плей-офф челябинский «Трактор» (4-0). Серия, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля.
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