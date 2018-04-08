Игорь Есмантович: Юханссон профессионал, поэтому он в ЦСКА

— Команда провела серьезную серию. Все игры по накалу были очень непростыми, мы вытащили три последние игры. По мастерству практически одинаковые команды, но сегодня нам повезло больше. Юханссон является такой же частью команды, как массажист или врач, он очень ярко сыграл два матча, он профессионал, поэтому он в ЦСКА.

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ТАСС. Нам предстоит тяжелейшая серия с «Ак Барсом». У нас не очень много времени для восстановления, но мы приложим все силы, чтобы достойно противостоять столь сильному сопернику, — передает слова Есмантовича

Напомним, что ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции дома одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В финале Кубка Гагарина москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом», который ранее выбил из плей-офф челябинский «Трактор» (4-0). Серия, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля.