Игорь Никитин: «Где Капризов? Приходишь с утра в раздевалку — то одно, то другое»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в 1/2 финала Кубка Гагарина над СКА (4-2) и рассказал о травмах хоккеистов московской команды.

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— Наш вратарь (Юханссон) сыграл здорово, ребята самоотверженно сражались и дождались своих моментов, — подчеркнул Никитин. — Против такого соперника иначе победить получилось бы. Мы всю игру придерживались своего плана, несмотря на неудачное начало матча.

— Какова ситуация с пропустившими матч Капризовым, Робинсоном и давно не играющим Телегиным?

— Не могу ответить на этот вопрос. Каждый день с утра приходишь в раздевалку — и то одно, то другое.

— Что с Ожигановым?

— У него сотрясение.

— Почему матч начал Сорокин и кто начнет серию с «Ак Барсом»?