Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в 1/2 финала Кубка Гагарина над СКА (4-2) и рассказал о травмах хоккеистов московской команды.
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— Наш вратарь (Юханссон) сыграл здорово, ребята самоотверженно сражались и дождались своих моментов, — подчеркнул Никитин. — Против такого соперника иначе победить получилось бы. Мы всю игру придерживались своего плана, несмотря на неудачное начало матча.
— Какова ситуация с пропустившими матч Капризовым, Робинсоном и давно не играющим Телегиным?
— Не могу ответить на этот вопрос. Каждый день с утра приходишь в раздевалку — и то одно, то другое.
— Что с Ожигановым?
— У него сотрясение.
— Почему матч начал Сорокин и кто начнет серию с «Ак Барсом»?
— Загадывать так далеко не хочу. У нас есть еще пять дней до начала серии. (Михаил ЗИСЛИС)