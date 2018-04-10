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Колобков: Минспорт обсудит с ФХР вопрос продолжения работы Знарка в сборной России
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Колобков: Минспорт обсудит с ФХР вопрос продолжения работы Знарка в сборной России 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ДМИТРОВ /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ обсудит с Федерацией хоккея России вопрос продолжения работы главного тренера сборной России Олега Знарка в национальной команде. Об этом журналистам сообщил министр спорта Павел Колобков.
Во вторник газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что Знарок может уйти из сборной России. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Знарок покинет пост главного тренера и в СКА. На обеих должностях его может заменить Илья Воробьев.
"Давайте пока не будем верить слухам. Будем надеяться, что Знарок останется в сборной. Он создал очень боеспособную команду. Будем обсуждать это с федерацией", — сказал Колобков.
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