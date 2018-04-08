Павел Дацюк: Я еще не прощаюсь пока с хоккеем

— Тяжело поверить в это поражение, но победил сильнейший. Много моментов у нас, а реализации нет, и пропустили ненужные голы. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон — настоящий камень, нервы его не подвели. Нам грязного гола не хватило.

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РИА «Новости». Много эмоций мы оставили в Пхенчхане, много там пережили вместе, Олимпиада выхлестывает, но плей-офф — это новая энергия. Много драк, много стычек, побольше бы таких игр. Я еще не прощаюсь пока с хоккеем, бог даст здоровья — еще поиграю, — передает слова Дацюка

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Напомним, что ЦСКА в шестом матче финала Западной конференции дома одержал победу над петербургским СКА со счетом 3:2 и вышел в финал Кубка Гагарина.

В финале Кубка Гагарина москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом», который ранее выбил из плей-офф челябинский «Трактор» (4-0). Серия, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля.