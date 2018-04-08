Михаил Григоренко: У нас задача не обыграть СКА, а взять Кубок Гагарина

Михаил , сегодня ваш партнёр, один из лидеров ЦСКА Кирилл Капризов не играл. Матч складывался в начале неудачно. Как удалось перевернуть ход игры? — У нас очень сплоченная команда. Вот как говорят: «Шли бороться за себя и за того парня». Подбадривали друг друга. И у нас все получилось.

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— Что стало ключевым моментом в сегодняшнем матче? — Когда мы первый год забили. При счёте 0:2 очень тяжело игралось. А тут почувствовали, что можем победить.

— А в серии? — Лично мне заполнился третий период матча, когда мы сравняли счёт в серии. Это был переломный момент. — Как получилось, что Йоханссон стал одной из главных звёзд серии? Все своё время на ноль отстоял… — И Илья, и Ларс — очень сильные вратари. Илья нас весь плей-офф тащил, Ларс помог очень сейчас. Отличная вратарская бригада у нас.

— Сейчас вы — лучший снайпер… — Я стараюсь об этом не думать. Побольше бросаю, шайбы залетают.

— Что можете сказать о своём сопернике за Кубок Гагарина казанском Ак Барсе? — Мы встречались с ними несколько раз в этом сезоне. Хорошая команда с сильными нападающими. Все знают, что команда Билялетдинова — соперник непростой. У нас будет время подготовиться.

— Не расслабиться ли команда после того, как обыграла главного соперника в лице СКА? — У нас была задача не обыграть СКА, а выиграть Кубок. Поэтому ни о какой расслабленности печи быть не может.