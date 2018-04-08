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Сергей Андронов: Задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина
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Сергей Андронов: Задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
— Самое главное, что играли до конца, друг за друга. Уже неважен был счет, просто выкладывались на сто процентов. Вся серия в таком ключе прошла. В душе сейчас чувство хорошо сделанной работы.
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Завтра будет уже другой день. Мне кажется, в плей-офф все серии важны, нужно в каждой побеждать. Задача на сезон у нас не обыграть СКА, а выиграть Кубок Гагарина. СКА был лидером сезона? И лидеры проигрывают, — передает слова Андронова официальный сайт КХЛ.
Добавим, что в финале Кубка Гагарина москвичи встретятся с казанским «Ак Барсом», который ранее выбил из плей-офф челябинский «Трактор» (4-0). Серия, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля.
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