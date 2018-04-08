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Знарок: игрокам ХК СКА было функционально тяжело после Олимпиады
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Знарок: игрокам ХК СКА было функционально тяжело после Олимпиады 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Хоккеистам СКА было функционально непросто играть в Континентальной хоккейной лиге после Олимпиады. Об этом журналистам сказал главный тренер сборной России и петербургской команды Олег Знарок.
В воскресенье московский ЦСКА на своей площадке одержал победу над СКА в овертайме со счетом 3:2 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и стал вторым финалистом Кубка Гагарина, победив в серии 4-2. 15 хоккеистов СКА участвовали в Олимпийских играх в Пхёнчхане в феврале и стали победителями олимпийского турнира.
"Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Ребята сделали все, что смогли, они молодцы, — сказал Знарок. — У нас не было времени выводить ребят на пик — после Олимпиады мы сразу поехали играть, и поэтому было чисто физически тяжело".
Знарок допустил, что ему и игрокам было сложно находить мотивацию в оставшейся части сезона после последних успехов санкт-петербургской команды, которая в прошлом сезоне выиграла плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Мы с ребятами в одной лодке, мы старались», — отметил он.
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