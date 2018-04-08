Капитан СКА Дацюк посетовал на плохую реализацию моментов в шестом матче с ЦСКА

МОСКВА, 8 апреля. / ТАСС /. Плохая реализация собственных моментов стала главной причиной поражения санкт— петербургского СКА от хоккеистов московского ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий и капитан петербургского клуба Павел Дацюк

Игра состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2, при этом по ходу матча столичный клуб уступал 0:2. ЦСКА выиграл полуфинальную серию Кубка Гагарина у СКА со счетом 4-2 и вышел в финал турнира. Клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России.

"Слова тренеров, сказанные в раздевалке, только там и останутся. Могу сказать, что главной проблемой была реализация, ведь мы создали много моментов, но мало реализовали, а соперники свое забили. Мы допускали какие-то ошибки, ненужные голы нас подвели, но так и складывается плей-офф", — прокомментировал результат противостояния Дацюк.

Хоккеист отказался комментировать возможное продление контракта со СКА, который рассчитан до конца текущего сезона. При этом форвард выразил надежду, что не прощается с болельщиками. «Большое спасибо вообще всем болельщикам российского хоккея, они нас всегда поддерживают, тем более какая была поддержка на Олимпиаде. Это запомнится на всю жизнь, я не прощаюсь, надеюсь», — подытожил Дацюк.

Нападающий, которому в июле исполнится 40 лет, был капитаном российской сборной на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Команда под руководством Олега Знарка завоевала золотые медали турнира, однако Дацюк отметил, что это не повлияло на результат СКА в Кубке Гагарина. «Олимпиада не помешала, все-таки и в других командах есть олимпийцы. Тот турнир был эмоционален, мы многое пережили вместе, конечно, это все перехлестывало, однако плей-офф есть плей-офф, здесь тоже эмоции, много драк, стычек, это тоже заводит, конечно», — отметил он.