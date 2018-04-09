Форвард «Флориды» Мамин отличился третьей шайбой в регулярном сезоне НХЛ 

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Нападающий СКА Ковальчук проведет следующие два-три года в НХЛ

Тренер "Вашингтона" молился, чтобы Овечкин забросил 50-й гол в сезоне НХЛ

Тренер ЦСКА: мы сосредоточены на футболе, а не на политике