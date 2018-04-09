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Форвард «Флориды» Мамин отличился третьей шайбой в регулярном сезоне НХЛ
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Форвард «Флориды» Мамин отличился третьей шайбой в регулярном сезоне НХЛ 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий «Флориды Пантерз» Максим Мамин забросил третью шайбу в регулярном чемпионата Национальной хоккейной лиги. Видео гола опубликовано на официальном сайте лиги.
Мамин отличился во втором периоде заключительного матча регулярки с командой «Бостон Брюинз». Мамин получил передачу от Дениса Мальгина и прошил голкипера «мишек» Тууку Раска.
"Флорида" не смогла пробиться в плей-офф НХЛ, заняв девятое место. «Бостон» вышел в розыгрыш Кубка Стэнли. Соперник «Брюинз» определится по итогам заключительного матча.
Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата.
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